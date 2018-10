Race Nation 2018

Lviv’s popular night hotspot !FESTRepublic Club was the scene for Lviv’s iteration of the modern obstacle course Race Nation. Today, there are more than 5,000 types of endurance races across the globe and they have become quite popular in Ukraine. Since starting in 2015, Race Nation now offers annual endurance races in Kyiv, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Ternopil, Bukovel and, of course, Lviv. Hundreds of thrill-seeking daredevils gathered for the Lviv race; one might even call them masochists – or how better to describe those willing to pay money to roll around in mud, plunge into ice ponds, scale giant walls, and carry heavy sandbags? In addition to the standard and team races, there was an elite category for more seasoned athletes. All competitors had their mettle tested as their physical, mental and for some, even spiritual, limits were pushed. As Race Nation organisers do not warn participants ahead of time what obstacles they will encounter, or in which order they will appear on the track, many racers faced unexpected surprises. As a punishment for a failed obstacle, they had to perform up to 30 burpees, a combination of push-up, squat, and jump. In addition to improving public health, Race Nation is an excellent team-building activity and a lot of fun! As the winner of Lviv’s Race Nation competition came Dnipro’s Denys Kameshkov.

Race Nation 2018

У приміщенні нічного клубу FESTRepublic відбулись змагання популярного сучасного виду спорту Race Nation. Сьогодні у світі існує більше 5000 видів таких змагань з витривалості, і вони вже стали досить популярними і в Україні. З початку 2015 року Race Nation пропонує щорічні перегони в Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Тернополі, Буковелі та, звичайно ж, у Львові. Сотні шукачів пригод заявили про свою участь на львівській трасі; дивні, здавалось би, люди - вони готові платити гроші, за те, щоб їм дозволили брьохатись у багнюці, стрибати у ями з крижаною водою, видиратись на штучні скелі і тягати на плечах мішки з піском. Окрім стандартних і командних перегонів, для досвідчених спортсменів існує ще й елітна категорія. Усі учасники випробовували не лише силу своїх м’язів а й силу духу, волю до перемоги, в першу чергу – над самим собою. Оскільки організатори Race Nation не попереджують учасників заздалегідь, які перешкоди і в якій послідовності зустрінуться на їхньому шляху, траса була повна не завжди приємних несподіванок. За кожну неподолану перешкоду присуджується до 30 штрафних очок, які треба відпрацювати присідаючи, стрибаючи та відтискаючись від землі. Race Nation - це не лише заклик до здорового способу життя, а й прекрасний урок командної діяльності та й просто дуже весела забава для дорослих. А переможцем на львівському етапі випробувань Race Nation став дніпрянин Денис Камєшков.