Lviv’s Summer Athletes of the Month

Lviv’s star canoer Dmytro Ozymok and versatile triathlete Sofiya Pryyma were named Lviv’s athletes of the month for June and July by the Lviv City Council’s Department of Sports and Youth. Ozymok was recognised for his gold medal in the C1 200m race at the ECA Junior and U23 Canoe European Championships in Italy, while Pryyma was named after becoming champion at the Fyn ITU Aquathon U23 women’s world championships in Denmark. Lviv Today congratulates them on their excellent performances and wishes them continued success in the future.

Кращі спортсмени Червня-Липня

Львівський каноїст Дмитро Озимок та чемпіонка у триатлоні Софія Прийма були визнані львівськими спортсменами місяця за червень-липень департаментом спорту й молоді Львівської міської ради. Дмитро Озимок отримав це звання за золоту медаль, здобуту на змаганнях юніорів ECA Чемпіонату Європи U23 в Італії в категорії С1 на дистанції 200 м. А Софія Прийма – за здобутий титул чемпіонки світу на змаганнях серед жінок Fyn ITU Aquathon U23 в Данії. Lviv Today вітає наших чемпіонів з успішними виступами і бажає їм нових, ще більших успіхів у майбутньому.