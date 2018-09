Leopolitan Wins Bronze Medal in Rowing

Lviv’s Anastasia Gorlova paired with Poltava’s Maria Kychasova-Skoryk Chichasova-Skorik to win Ukraine an exciting bronze medal in 200 m pairs kayak at the 2018 world championships in Montemor-o-Velho, Portugal. We still remember their gold at Europe championship in Bulgaria last year. Congratulations to the ladies!

Бронзова медаль українських веслярів

Львів’янка Анастасія Горлова у парі з полтавчанкою Марією Кичасовою-Скорик здобула для України бронзову медаль на дистанції 200 метрів на байдарці-двійці на чемпіонаті світу 2018 року в Монтемор-о-Вельо, Португалія. Нагадаємо, що у липні 2017 року, на чемпіонаті Європи в Болгарії вони ж здобули золото. Вітаємо наших чемпіонок!