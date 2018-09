Lviv Open Cycling Championship

Lviv’s SKA bike track hosted the Lviv Open Cycling Championship from 11-13 August. The event featured more than 200 cyclists from Europe, Turkey, and the Caucasus competing in individual and team races. For Ukrainian riders, this was the final stage of preparation for this month’s World Cycling Championships in Innsbruck, Austria. Congratulations to all the winners!

Чемпіонат з велоспорту Lviv Open

На львівському велотреку СКА 11-13 серпня відбувся відкритий чемпіонат з велоспорту. У ньому взяли участь понад 200 велосипедистів із Європи, Туреччини та Кавказу, які змагались в індивідуальних та командних перегонах. Для українських спортсменів це був заключний етап підготовки до Чемпіонату світу з велоспорту, який відбудеться 22-30 вересня цього року в австрійському містечку Інсбрук. Вітаємо всіх переможців!