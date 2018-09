National Dragon Boat Races

Picturesque Navaria Lake, located just outside of Lviv, played host to the Lviv Cup National Dragon Boat races on 18-19 August. Eight of the top teams in Ukraine competed in mixed and open races at the distances of 200m, 500m, and 2000m. For the uninitiated, dragon boat racing is a boat race between teams of 10 paddlers, a drummer, and someone that steers. A Chinese pastime, today the sport is one of the fastest-growing water activities in the world. As it turns out, Ukrainians are quite talented at it. At the recent Dragon Boat Club Crew world championships in Hungary, Ukrainian teams won medals in several events. Lviv’s powerful Otoman paddlers led the way, claiming top honours in the Premier Mix, 200m, 500m, and 2000m races, while winning another three silvers and a bronze. Unsurprisingly to Leopolitan sports fans, our Otaman paddlers won most of the medals at their home event last month as well.

Кубок Лева з драгонботу

Живописне озеро Наварія, розташоване недалеко Львова, 18-19 серпня приймало змагання з драгонботу на кубок Львова. Вісім з посеред найкращих команд України змагались у змішаних і відкритих перегонах на дистанціях 200, 500 і 2000 метрів. Якщо ще хтось не знає - це перегони човнів, кожен з командою з 10 гребців, барабанщика і стернового. Найпопулярніший у Китаї та країнах Південно-східної Азії, цей спорт набирає все більшої популярності також у інших країнах світу. І, як виявляється, українці теж можуть досягати успіхів у ньому. На нещодавньому чемпіонаті світу в Угорщині українські команди здобули медалі на кількох дистанціях. Львівська команда "Отамани" зайняли перші місця в категорії Premier Mix, на дистанціях 200, 500 і 2000 метрів, додавши до свого успіху три срібні та одну бронзову медалі. Тож не дивно, що й у Львові дружні "Отамани" здобули більшість медалей на рідній землі (тобто воді).