Innovo – The New Quality of Life!

For nine years already, the Innovo Medical Centre of Physical Therapy & Pain Medicine has improved the quality of life of people and their physical condition thanks to the hard work of both its children’s and adults’ departments. Along the way, Innovo has become Ukraine’s leader in the field of children’s rehabilitation thanks to its innovative physical rehabilitation programming for children with Cerebral Palsy. The Innovo team employs a modern philosophy of care and is committed to using the latest and most effective rehabilitation methods.

Innovo Medical Centre’s Priorities:

• Treatment of injuries to joints, bones, muscles, ligaments, back pain and other back injuries, and spinal surgeries

• Treatment of arthrosis, rheumatic arthritis, posttraumatic arthrosis, and other arthropathies

• Post-knee joint arthroscopy rehabilitation, shoulder surgeries, hip endoprosthesis, and sport-related injuries

• Rehabilitation for bone fractures, soft tissue injuries, and shoulder dislocation

• Rehabilitation for strokes, brain surgeries, and other craniocerebral injuries

• Rehabilitation for Cerebral Palsy, neurological disorders, and genetic degenerative nervous system diseases

Інново – нова якість життя!

Вже 9 років «Медичний центр фізичної терапії та медицини болю «Інново» сприяє покращенню якості життя людини та її фізичного стану, завдяки роботі двох відділень: дорослого та дитячого. За цей час «Інново» став лідером у дитячій реабілітації в Україні, завдяки використанню інноваційної програми фізичної реабілітації для дітей з наслідками захворювання на церебральний параліч. Команда «Інново» успішно впровадила сучасні принципи роботи за протоколами на основі доказової медицини та продовжує впроваджувати найбільш ефективні методи терапії в реабілітації.

Основні напрямки роботи МЦ «Інново»:

- Лікування травм суглобів, кісток, м’язів, зв’язок, болю в спині, наслідків травм спини та хірургічних втручань на хребті;

- Лікування артрозу, ревматоїдного артриту, післятравматичного артрозу та інших артропатій;

- Реабілітація наслідків перенесеної артроскопії колінного суглоба, хірургічного втручання на плечовому суглобі, ендопротезування кульшового суглоба, спортивної травми;

- Реабілітація після переломів кісток, травм м’яких тканин, вивихів плеча;

- Реабілітація після інсультів, черепно-мозкових травм, перенесених операцій на головному мозку;

- Реабілітація при церебральному паралічу, неврологічних порушеннях, спадково-дегенеративних захворюваннях нервової системи.