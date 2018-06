Motocross at Mayorivka

Lviv’s legendary Mayorivka racetrack played host to a series of Lviv Open Cup motocross competition on 20 May. Formerly known as one of Europe’s most difficult tracks, the Mayorivka event drew competitors from across Ukraine, Lithuania, and Poland. Organised by Lviv’s Zazirya Moto Club, Lviv City Council’s sports and youth department provided over 100,000 UAH in funding. Participants faced off in many different categories, including open, amateur, adult, veterans, and children. European champion Dmytro Asmanov claimed the event’s most prestigious title – the open championship.

Відкритий кубок Львова з мотокросу

На легендарній львівській трасі мотокросу "Майорівка" 20 травня відбулись змагання Відкритого кубку Львова. Ця траса давно відома як одна з найважчих у Європі, і зібрала цього разу найсильніших учасників з України, Литви та Польщі.

Захід був організований львівським мотоклубом "Зазір’я" та відділом молоді й спорту Львівської міської ради, який надав понад 100 тисяч гривень фінансування з міського бюджету.

Учасники виступали у різних категоріях: відкрита, любителі, дорослі, ветерани й діти. Абсолютним переможцем у найпрестижнішій - відкритій категорії став чемпіон Європи Дмитро Асманов.