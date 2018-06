Lviv Wins Water Polo Championship

Despite dropping their final game 5:6 to Kharkiv’s Slobozhanets, Lviv’s Dynamo water polo team won their third straight Ukrainian Water Polo Championship after finishing ahead of 2nd-place Kharkiv and 3rd-place Mariupol Illichevets. The achievement marks their fourth overall title in the Ukrainian Championship. The brilliance of coach Igor Zinkevych in leading the team to another glorious sporting achievement bodes well as the team looks to bring home even more titles next season

Lviv’s SKA sport complex hosted finals of the Ukrainian Championship on May 27th. The event saw hometown favourites Dynamo to start game against team of Kharkiv region with 5-1, however quite quickly the score became - 8:8, and penalty shoot outs decided the fate of the Champion’s title. After 2 years break, Leopolitan team got back title of Champions in the Ukrainian Super League. The brilliance of coach Oleksiy Shvedov led the team to their championship overall and resulted in what has become a Dynamo tradition after winning major tournaments – seeing overjoyed Dynamo players tackling their coach into the pool! This was a great gift for the team which this year is celebrating 70 years anniversary of its founding.

Львівські ватерполісти – чемпіони України!

Львівська команда з водного поло "Динамо" виграла третій підряд чемпіонат України, перемігши команду "Слобожанець" Харків і залишивши на третьому місці "Іллічівець" з Маріуполя.

Незважаючи на поразку з рахунком 5:6 у фіналі проти харківського "Слобожанця", львів’яни таки стали втретє поспіль чемпіонами України з водного поло, випередивши того ж "Слобожанця" та Маріупольського "Іллічівця". А загалом наші хлопці вже мають чотири титули чемпіонів України.

Фінал чемпіонату України з водного поло відбувся у львівському спортивному комплексі "СКА" 27 травня. У поєдинку з командою Харківської області львів’яни спочатку взяли ініціативу в свої руки - 5:1, проте досить швидко рахунок став 8:8, а за пенальті перемогли таки наші (4:2). Після дворічної перерви львівські динамівці знову стали чемпіонами Суперліги України. Це звання наша команда здобула в напруженій боротьбі під чуйним керівництвом тренера Олексія Шведова, за що його, традиційно після переможного завершення фінального матчу вдячні ватерполісти дружно вкинули в басейн. Це був своєрідний подарунок на ювілей 70-річчя команди, який святкуватиметься наступного року.