European Bodybuilding Championships

Lviv’s Malevich Night Club hosted the WABBA European Open Bodybuilding Championships on 19 May. Bodybuilding was a relatively unknown pastime in the USSR but has been enthusiastically embraced in the region since its collapse. Ukrainian bodybuilders and fitness performers have made their mark at the world level and the country remains among the most competitive in the modern sport. In Lviv, Donetsk region’s Serhiy Chernyak and Kamyanets-Podilskyi’s Anastasiya Samoylovych bested some of Europe’s finest musclemen and women to be named champions and will now compete in the world championships in Italy later this year. Lviv was well represented with Ihor Didyak claiming the junior title and Liliya Yatsyshyn winning the Miss Model category. Other Ukrainian winners included Kyiv’s Volodomyr Osnik in the men’s fitness category, Kateryna Kalchuk as Miss Bikini (over 165cm), and Donetsk’s 2008 national champion Yuriy Kovalev, in the up to 175cm category. Other winners include Greece’s Georgios Aihmalotidis in the super master’s division (50+ years old) and Italy’s Roberto Veloteri in the men’s model class.

Чемпіонат Європи з бодібілдингу

У Львівському нічному клубі "Малевич" 19 травня відбувся європейський відкритий чемпіонат з бодібілдингу WABBA. Бодібілдінг був відносно невідомим заняттям в СРСР, але з ентузіазмом був зустрінутий з моменту його розпаду. Українські культуристи та бодібілдери зробили свій вклад на світовому рівні, і Україна залишається серед найбільш конкурентоспроможних у сучасному спорті. У Львові донеччанин Сергій Черняк та Анастасія Самойлович з Кам'янця-Подільського перевершили деяких з найкращих чоловіків та жінок Європи, здобувши звання чемпіонів, і тепер вони змагатимуться на чемпіонатах світу в Італії ще цього року. Львів представляв Ігор Дідяк, що претендував на титул серед юніорів, а Лілія Яцишин перемогла у категорії "Міс модель". Серед інших українських переможців – киянин Володимир Осник у категорії фітнес, Катерина Калчук як "Міс бікіні" (понад 165 см), а також чемпіон України з футболу 2008 року Юрій Ковальов у категорії до 175 см. Серед інших переможців, зокрема, Георгіос Айхмалотідіс з Греції у категорїї "Супермайстер" (50+ років) та Роберто Велотері з Італії у класі "Чоловіча модель".