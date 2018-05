Lviv’s Halychanka Ukrainian Handball Champions

Lviv’s incredible Halychanka women’s handball team won their fourth Ukrainian Super League championship after edging Uzhhorod’s Karpaty 14-13 (28-28) on 29 April. Led by coaches Tetyana Shtefan and Angela Savchenko, the Halychanka ladies have developed a dedicated following with their recent successes and have become one of the most popular and successful teams in Lviv. On behalf of all Leopolitan sports lovers, Lviv Today congratulates the girls on their amazing achievements.

Львівські гандболістки - чемпіонки України

Львівська жіноча гандбольна команда "Галичанка" виграла вже свій четвертий чемпіонат суперліги України після перемоги 29 квітня над Ужгородською командою "Карпати" з рахунком 14-13 (28-28). Під надійним керівництвом тренерів Тетяни Штефан і Анжели Савченко, майстрині малого м’яча дуже вдало виступали на майданчиках України і стали однією з найпопулярніших і найуспішніших команд у Львові. Від імені всіх львівських любителів спорту наша редакція вітає "Галичанок" з чудовим досягненням!