Lviv’s Barkom-Kazhany Wins Super League Volleyball

Lviv Today congratulates the Barkom-Kazhany players for winning the Ukrainian Super League Championship on 29 April! Lviv defeated Kharkiv’s Lokomotiv in the final with a dramatic and emotional 3-1 win (25-23, 18-25, 25-19, 25-19). Lviv’s Volodomyr Tevkun led the way with a determined effort and 16 points.

Львівські волейболісти – чемпіони України

Наша редакція щиро вітає гравців і тренерів львівської команди "Барком-Кажани" з перемогою в чемпіонаті волейбольної суперліги України 29 квітня! Львів’яни перемогли харківський "Локомотив" на його полі у фіналі драматично та емоційно (25-23, 18-25, 25-19, 25-19). Лідером у нашій команді, безперечно був Володимир Тевкун, який набрав у матчі 16 очок.