UEFA Champions League Trophy Tour

The UEFA Champions League trophy paraded through Lviv on 30 April on its way across Ukraine. UEFA Champions League has millions of fans globally and Ukrainian football fans in the cities of Lviv, Kyiv, Kharkiv, Dnipro, and Mariupol that dream of one day seeing their own club lift the trophy were able to get up close and get a photo with the cup. The Champions League Trophy Tour was launched to bring a once-in-a-lifetime football experience to fans in their home towns, so even if they never had the chance to see a Champions League game live, they can still learn about the competition’s rich history, magical moments, legendary clubs and players – and get their photos taken with one of sport’s most coveted awards. Plenty of star power was on hand to greet the fans, including Ukrainian manager Myron Markevych, retired captain of the legendary 1969 FC Karpaty team Ihor Kulchytskyi, Ukrainian team defender and former Karpaty player Artem Fedetskyi, and famed football star and coach Stepan Yurchyshyn.

Кубки Ліги чемпіонів УЄФА у Львові

Трофеї Ліги чемпіонів УЄФА побували у Львові 30 квітня в рамках туру Україної. Ліга чемпіонів УЄФА має мільйони вболівальників в усьому світі а фанати українського футболу у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі та Маріуполі, які мріють, що колись їх власний клуб завоює титул чемпіона, змогли сфотографуватись поряд з омріяним кубком. Спочатку кубки продемонстрували вихованцям кількох спортивних шкіл області, а потім їх виставили на спеціальному подіумі у центрі міста. Щоб зробити фото на пам'ять з кубками, вболівальники з'їзджались з усіх куточків області. Та найбільше задоволення отримали наймолодші любителі футболу – це для них чудовий стимул, щоб самим колись здобути чемпіонські звання. Також трофеї супроводжували представники Федерації футболу України. Серед них були, зокрема і заслужений тренер України Мирон Маркевич, капітан легендарної команди "Карпати" 1969 року Ігор Кульчицький, захисник української збірної, колишній гравець "Карпат" Артем Федецький та знаменитий гравець і тренер "Карпат" Степан Юрчишин.