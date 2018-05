Lviv teams at Rugby National Championship

Lviv’s newly-renovated specialized Sokil Stadium hosted the second tour of the women’s rugby sevens division on 12 May. Eight teams took part in the competition, including two from Lviv – Levytsy and Ground Forces Academy. Levytsy claimed third place after beating Odesa’s Otrada 24-0 in the third-place match. The top four teams are now only separated by two points. The champion will be crowned in autumn at the end of the fourth tour.

Львівські команди у Чемпіонаті України з Регбі

У Львові на реставрованому спеціалізованому регбійному стадіоні “Сокіл” 12 травня відбувся Другий тур дивізіону українського жіночого регбі-7.

У змаганнях приймали участь вісім команд, серед них дві зі Львова – “Левиці” та “Академія сухопутних військ”. У стикових поєдинках за третє місце львівські “Левиці” обіграли одеську “Отраду”- 24:0. Переможець визначиться восени після чотирьох з’їздних турів. Наразі інтрига в змаганнях зберігається першу та четверту команду розділяють всього два пункти.