Age of Volumes 2018

Lviv is a city with a long and storied tradition of mountaineering and climbing, which is why the Age of Volumes 2018 bouldering festival came to town on 9-10 February. One of the largest climbing activities in the region, the event took place at Lviv’s oldest and most difficult climbing wall at the local ‘Extreme’ club (40 Lazarenka St.). Bouldering is a young and entertaining form of climbing. In Lviv, it has become more accessible to people looking to improve their health and strength. Not only does climbing require the use of all your body’s muscle groups, but it also forces one to think and calculate on the fly, teaches one to make mistakes, and to reach for the peaks – it’s a great way to improve your leadership capabilities! This year’s event attracted over 150 amateur and professional participants from across Ukraine and even abroad.

Фестиваль боулдерингу Age of Volumes 2018

Львів має давні традиції альпінізму та скелелазіння, і саме в нашому місті 9-10 лютого відбувся фестиваль боулдерингу під назвою Age of Volumes 2018, один з найбільших альпіністських заходів у регіоні. Змагання проходили на найстарішій і, мабуть, найважчій скельній стіні Львова у клубі "Екстрім" по вул. Лазаренка, 40.

Боулдерінг - це досить молодий і надзвичайно виидовищний вид сходження. У Львові цей вид спорту стає все більш доступним для широкого кола людей, які хочуть стати здоровішими й сильнішими - як фізично, так і психічно. Скелелазіння зазвичай включає не тільки всі групи м'язів тіла, але також дає змогу мислити наперед і розрахувати кожен наступний крок, вчить як правильно помилятись і все ж досягати вершини, тим самим сприяючи лідерству особистості.

Цього року у фестивалі взяли участь понад 150 спортсменів з усієї України та навіть з деяких зарубіжних країн, які змагалися у категоріях професіоналів і любителів.