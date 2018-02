Lviv’s Athlete of the Month for January - Olena Stetskiv

Stetskiv was awarded Lviv’s Athlete of the Month for January. A graduate of the Lviv State University of Physical Culture, she finished ninth at the 2012 Youth Winter Olympics in Innsbruck, Austria and 26th at the Winter Games in Sochi, Russia. She has finished in the top 20 in a World Cup race twice, in Lake Placid, USA in 2016 and Whistler, Canada in 2017. Lviv Today wishes her and all of Ukraine’s athletes great success in Korea!

Олена Стецьків - спортсменка січня Львівщини.

Випускниця Львівського державного університету фізичної культури Олена Стецьків верше виступила на зимовій молодіжній олімпіаді 2012 року в Інсбруку, де зайняла 9 місце. Олена представляла Україну на Зимовій Олімпіаді 2014 року у Сочі, де посіла 26 місце. Станом на січень 2018 року її найкращі досягнення – це 20 місце на чемпіонаті світу з санного спорту 2016 року у Лейк-Плейсіді, США, і також 20 місце у м. Уістлер, Канада в 2017.

Олена Стецьків була визнана спортсменкою Львівщини у січні цього року. Lviv Today віітає Олену та бажає вдало виступити у Кореї!