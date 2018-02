Lviv athletes at 2018 Winter Olympics

The Lviv Opera & Ballet Theatre’s ornate Mirrors Hall played host on 31 January to the official ceremony to send off local athletes to the 2018 Winter Olympic Games in PyeongChang, South Korea. Several experienced athletes will represent the city in Korea this year, including lugers Olena Stetskiv, Olena Shkhumova, Roman Zakharkiv, and Anton Dukach, and alpine skiing’s Olga Knysch. The festive ceremony was attended by Lviv Oblast State Administration Head Oleh Synyutka, city officials, and sports fans. The ceremony also saw athletes model the official uniform of the 2018 Ukrainian Olympic team.

Львівські спортсмени на зимовій Олімпіаді-2018

У дзеркальній залі львівського оперного театру 31 січня відбулася офіційна церемонія проводів наших спортсменів на зимові Олімпійські ігри 2018 року в Пхьончхані, Південна Корея. Цього року Львів посилає на змагання досвідчених спортсменів, у тому числі представників санного спорту Олену Стецьків, Олену Шхумову, Романа Захарківа та Антона Дукача, а також гірськолижницю Ольгу Книш.

В урочистій церемонії взяли участь, зокрема, Олег Синютка, голова Львівської обласної державної адміністрації, міські чиновники та любителі спорту. В рамках церемонії спортсмени представили офіційну форму української команди на Олімпійських іграх.