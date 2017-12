2017 Ukrainian Boxing Championship

From the world heavyweight champion Klitschko brothers to Olympic champions Oleksandr Usyk and Volodymyr Lomachenko to Lviv’s-own former light welterweight world champion Andriy Kotelnyk, Ukrainians have a special place in their hearts reserved for their boxing heroes. It was with great excitement when over 200 boxers from across Ukraine gathered in the Western Ukrainian capital for the Ukrainian Boxing Championship on 13-19 November. More than 200 fights in 10 weight categories were held to determine the champions, but fighters also competed for the Andriy Kotelnyk prizes, named for Lviv’s 2000 Olympic silver medal winner. Lviv saw four fighters make the championships, with Nazar Kurotchyn (49kg division) and Andriy Tyshkovets (52kg) being crowned Ukrainian champions. Other Leopolitan medallists include Andriy Horodetsky (silver in +91kg) and Ivan Dancha (bronze in 64kg). Tyshkovets was also named the winner of the ‘Will to Victory’ cup, while Yaroslav Samofalov was named the tournament’s top boxer. Congrats to all the champions and fighters!

Чемпіонат України з боксу 2017

Українські боксери гідно представляють свою Батьківщину на світових рингах – це і брати Клички, і олімпійські чемпіони Олександр Усик та Володимир Ломаченко, і колишній чемпіон світу львів’янин Андрій Котельник. Тож на змаганнях чемпіонату України з боксу, що відбулись у Львові з 13 по 19 листопада при переповнених трибунах зібралося понад 200 боксерів з усієї країни. Щоб визначити найкращих було проведено понад 200 боїв у 10 вагових категоріях, адже спортсмени змагалися не тільки за титул але й за призи Андрія Котельника. Четверо львів’ян стали призерами змагань - Назар Куротчин (49 кг) та Андрій Тишковець (52 кг), які стали чемпіонами України. Також Андрій Городецький здобув срібло в категорії понад 91 кг та Іван Данча здобув бронзу в категорії 64 кг. А. Тишковець також здобув кубок "За волю до перемоги", а Ярослав Самофалов отримав звання найкращого боксера турніру. Вітаємо всіх переможців та учасників!