Lviv’s-own ‘Miss Model Beauty’

Ukraine’s team of 22 athletes took first place at the WABBA Mr/Ms Universe Championships in Budapest, Hungary on 18-19 November. The team took home a tournament-best 8 gold, 2 silver, and 1 bronze medal over the weekend. Lviv’s-own Mariana Lopushanska combined an absolutely flawless figure with a model’s spectacular looks to capture the ‘Miss Model Beauty’ award at this prestigious competition. Congratulations Mariana!

Львівянка - "Miss Model Beauty"

В Будапешті 18-19 листопада відбувся найпрестижніший турнір у сфері бодібілдингу, фітнесу та модельного фітнесу WABBA International Mr. & Mrs. Universe 2017. Команда України (22 учасники) зайняла перше місце. Наші красуні привезли з Угорщини додому 8 золотих, 2 срібні та 1 бронзову медаль. Львів'янка Мар’яна Лопушанська здобула на цих змаганнях перше місце та титул «Міс Всесвіт» у категорії «Miss model beauty». Вітаємо, Мар’яно!