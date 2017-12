Lviv’s Halychanka Continue to Roll

Lviv’s world-class Halychanka ladies handball team knocked off Kherson’s Dnipryanka 27-22 and 28-14 over the 15-16 November weekend. The home side’s Marina Konovalova notched nine goals, Nataliya Strukova scored eight, and Nataliya Sabova and Sofiya Davydyants each added seven. The team remains at the top of the Super League with 24 points from 12 matches. Halychanka looks poised to repeat as Ukrainian Super League champions thanks to the incredible coaching of Tetyana Shtefan and Angela Savchenko.

Нестримна львівська "Галичанка"

Львівська жіноча гандбольна команда світового рівня "Галичанка" 15 і 16 листопада перемогла у двох поєдинках Херсонську "Дніпрянку" з рахунком 27-22 та 28-14 відповідно. В нашій команді Марина Коновалова забила дев'ять м'ячів, Наталія Струкова - вісім, а Наталія Сабова та Софія Давидянц - по сім. Команда залишається на вершині Суперліги, набравши 24 очка у 12 матчах. Дівчата з "Галичанки" готові повторити своє досягнення і знову стати чемпіонками Суперліги України під чуйним керівництвом тренерів Тетяни Штефан та Анжели Савченко.