Barkom-Kazhany at CEV Volleyball Cup

Barkom-Kazhany LVIV started their journey in the 2018 edition of the CEV Volleyball Cup with a 3-1 home victory over Israel’s reigning national champions Maccabi TEL-AVIV (25-18, 25-27, 25-19, 25-16) to delight more than 1,000 fans in attendance at Galychyna sports hall on November 22. Barkom-Kazhany are making their second straight appearance in the CEV Cup and this time around were hoping to progress to the 16th Finals – but in order to do so they had to take at least two sets from the re-match on November 28 in Israel. Unfortunately Barkom-Kazhany LVIV have lost with score 3-2 victory in their re-match with Israel’s Maccabi TEL-AVI but despite that Barkom-Kazhany, with total of two matches – 5:4 progress to the 16th Finals where they will play against Serbia’s Vojvodina NS Seme NOVI SAD on December 5-7th in Lviv and re-match on December 20 in Serbia.

Волейбол: Кубок Європейської конфедерації волейболу

У Львові 22 листопада відбувся атч Кубку Європейської конфедерації волейболу (ЄКВ) у якому клуб “Барком-Кажани” (Львів) приймав у 1/32 фіналу Кубка клуб “Маккабі” із міста Тель-Авів ( Ізраїль). На майданчику спорткомплексу “Галичина” за присутності понад тисячі (!) вболівальників , львів’яни здолали у захопливому поєдинку опір суперників з Ізраїлю – 3:1 (25:18, 25:27, 25:19,25:16). Після переможного матчу у Львові, команда відправилась на матч-відповідь до Ізраїлю. Матч на виїзді складався не надто вдало для підопічних Угіса Крастіньша. Проте в кульмінаційний момент «кажани», нарешті, спромоглися мобілізуватися на повну. Тож, витримавши важливіші хвилини, що називається, на характері, досягли сприятливого результату за підсумком двох матчів - 5:4. Отже, в 1/16 фіналу Кубка ЄКВ “Барком-Кажани” зустрінеться з сербською “Войводіною” у Львові 5-7 грудня. У Сербії команди зіграють 20 грудня