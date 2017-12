Ukraine vs Slovakia – International Friendly Match

Unfortunately, neither Ukraine nor Slovakia will participate in FIFA 2018, World Cup as Ukraine finished third in Group I, behind group winners Iceland and second place Croatia, thus knocking them out of contention. Meanwhile, Slovakia finished in second place behind group winners England and overcame Scotland and Slovenia for the vital second place spot. Due to other second-place results in the other eight qualification groups, Slovakia did not advance to the playoffs and was eliminated from the competition.

However Ukraine’s national football team held a friendly match with the Slovak team on November 10th in Lviv. Ukrainian football players Yarmolenko and Konoplyanka scored one goal each, while Slovaks scored once – with a goal from Stetina. This was Ukrainian team’s fifteenth match held in Lviv, which so far proves to be a lucky venue for them: here the Ukrainian team hasn’t lost a single match.

Товариський матч Україна - Словаччина

На жаль, ні Україна, ні Словаччина не братимуть участь у Чемпіонаті світу з футболу ФІФА 2018 року, оскільки українська збірна посіла третє місце у групі I, після Ісландії та Хорватії. Словаччина ж зайняла друге місце за командою Англії і подолала команди Шотландії та Словенії в боротьбі за це. Через порівняння з іншими результатами команд, що посіли друге місце в інших восьми кваліфікаційних групах, Словаччина не вийшла до плей-офф і була виключена зі змагань.

Щоб не втрачати бойового духу національні збірні України та Словаччини провели дружній матч на стадіоні "Арена Львів" 10 листопада. Українські футболісти Ярмоленко та Коноплянка забили по одному м’ячу, а у словаків зміг відповісти лише Стетіна. Це був п'ятнадцятий матч української збірної на львівському стадіоні, який, як досі, виявився для неї щасливим: тут українська команда ще не програла жодного матчу.