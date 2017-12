Lviv’s Athletes of the Month

The National Olympic Committee of Ukraine in Lviv awarded its Athlete of the Month awards to world-class pistol shooter Pavlo Korostylov for October and junior European champion triathlete Sophia Pryima for September. Korostylov, already awarded the June Athlete of the Month award, was recognised for winning silver in the 10m air pistol event at the prestigious ISSF World Cup in New Delhi, India. The 19-year-old student of the Lviv University of Physical Culture – and Armed Forces serviceman – equaled a world junior world record in the process.

Fellow Lviv University of Physical Culture student Sophia Pryima was awarded for her gold-medal performance at the junior stage of the European Cup in Tulcea, Romania. The 20-year-old master of sports in triathlon and cycling bested the competition by over eight seconds. The young athlete has previously won the 2012 European Junior Eurowill Championship, the 2014 European Junior Triathlon Championship, and competed in the 2014 Youth Olympics. More recently, she won bronze at the European Junior Championships in 2016 and silver European Triathlon Championships earlier this year. Congratulations to both athletes!

Львівські спортсмени місяця

Національний олімпійський комітет України у Львові визнав спортсменами місяця у жовтні стрільця з пістолета Павла Коростильова та чемпіонку Європи серед юніорів Софію Прийму у вересні.

Павло Коростильов, який вже був визнаний спортсменом місяця у червні, отримав це звання вдруге за здобуте срібло на престижному турнірі зі стрільби з пістолета ISSF в Нью-Делі на дистанції 10 метрів. Дев’ятнадцятирічний студент Львівського університету фізичної культури та військовослужбовець Збройних сил встановив світовий рекорд для юніорів у цій категорії.

Студентка того ж Львівського університету фізичної культури Софія Прийма стала спортсменкою місяця за здобуте перше місце на юніорському етапі Кубка Європи з триатлону в румунському місті Тулча. У віці 20 років вона вже майстер спорту і випередила всіх суперниць на цілих 8 секунд! Молода спортсменка раніше виграла Чемпіонат Eurowill серед юніорів 2012 року, Чемпіонат Європи серед юніорів з триатлону 2014 року та виступала за нашу збірну на Олімпіаді юніорів 2014 року. Також вона здобула бронзу на Чемпіонаті Європи серед юніорів 2016 року та срібло на чемпіонаті Європи з триатлону на початку цього року. Вітаємо наших спортсменів!