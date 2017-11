Lviv’s Muzychuk Wins European Rapid Chess Championship

Lviv’s Anna Muzychuk, the reigning rapid & blitz chess world champion, bested 91 of the world’s top chess players to capture the 2017 Women’s European Rapid Chess Championship last month at Monaco’s fabulous Hotel Novotel. Muzychuk scored nine out of an 11 possible points by winning seven games and drawing four. The climax of the gold medal matchup against France’s Pauline Guichard occurred when Anna took the decisive 11th round. The incredible Muzychuk was awarded the Order of Princess Olga in March by President Poroshenko, so now Leopolitans can boast to have their very own Chess Princess in the city. Congratulations once again Anna!

Анна Музичук - чемпіонка Європи з швидких шахів

Львів’янка Анна Музичук, чемпіонка світу з рапід і бліц шахів, стала найкращою серед учасниць чемпіонату Європи (число претенденток – 91!) з швидких шахів 2017 року, що відбувся в Монако, у готелі Novotel. А. Музичук здобула дев'ять з 11 можливих очок, перемігши у семи партіях і звівши внічию чотири. Кульмінацією поєдинку за золоту медаль проти представниці Франції Поліни Гішар стала вирішальна 11 партія. Анна Музичук у березні цього року отримала орден княгині Ольги з рук президента України Петра Порошенка, і тому тепер львів’яни можуть пишатись своєю власною шаховою принцесою. Вітаємо нашу чемпіонку!