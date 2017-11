Ukrainian Cyclists at the European Track Championships

Berlin, Germany was the host of the 2017 UEC European Track Championships last month. In the women’s scratch race, Lviv’s Tetyana Klimchenko won silver, while fellow Leopolitan Roman Gladysh won bronze in the men’s event. Lyubov Basova claimed bronze in the women’s keirin, while Lviv’s Andriy Kutsenko and Volodymyr Buchynskyj, along with Andriy Vinokurov, cycled to a ninth place finish in the team sprint. Overall, Ukrainian cyclists claimed one silver and three bronze medals at the European championships, enough for 11th place in the team standings.

Українські велосипедисти на чемпіонаті Європи

Минулого місяця у Берліні пройшов Чемпіонат Європи з велотреку UEC 2017. Серед жінок львів’янка Тетяна Клімченко здобула срібло, а у чоловіків бронзу здобув теж львів’янин Роман Гладиш. Любов Басова здобула бронзу у жіночих перегонах кейрін, а львів'яни Андрій Куценко та Володимир Бучинський разом з Андрієм Винокуровим посіли дев'яте місце в командному спринті. Загалом українські велосипедисти привезли додому одну срібну та три бронзові медалі з Чемпіонату Європи, і зайняли 11 місце у командному заліку.