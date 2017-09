Ukraine 1st at European Shooting Championship in Baku

No country in Europe could top Ukraine’s shooting team at the European Shooting Championships this summer in Baku, Azerbaijan. The Ukrainian team topped 42 other countries and 932 athletes by winning 10 gold, 8 silver, and 4 bronze medals. The competition saw 79 sets of medals awarded in 25m, 50m, 300m, rifle and pistol, and Shotgun and Running Target events.

The men’s team of Pavlo Korostylov, Roman Bondaruk, and Volodymyr Pasternak took the 50m small-calibre pistol event on the first day – the first of Korostylov’s six medals (gold in 25m standard pistol – individual, team and centre fire team, and 50m pistol, silver in 50m team pistol, and bronze in 25m rapid fire team pistol). He set a world junior record in the 25m rapid fire team pistol with 581 points. Bondaruk, a graduate from the Lviv State University of Physical Culture, was a double gold medalist after winning the 25 standard team pistol and 25m centre team pistol events.

The Ukrainian women’s team of Darya Sharipova, Natalia Kalnysh, and Lviv State University of Physical Culture graduate Lesia Leskiv won gold in 50m team prone rifle, silver in 50m team rifle 3 positions, and bronze in 300m team rifle 3 positions events. Another Lviv State University of Physical Culture graduate – Igor Kuzyma – also won two gold medals in the 50m running target and 50m running target mixed events. What a showing by Lviv shooters! Congratulations to all our champions.

Українські стрільці – найкращі

На чемпіонаті Європи з кульової стрільби, що відбувся в Баку з 21 липня до 04 серпня, українська команда стала першою серед 42 інших країн, які прислали на змагання 932 спортсменів, вигравши10 золотих, 8 срібних та 4 бронзові медалі. Всього було розіграно 79 комплектів медалей на дистанціях 25, 50 та 300 метрів у стрільбі з гвинтівки та пістолета, а також у стрільбі по рухомій мішені.

У стрільбі серед чоловіків команда у складі Павла Коростильова, Романа Бондарука та Володимира Пастернака на дистанції 50 метрів у стрільбі з малокаліберного пістолета - перші з шести медалей Коростильова (золото у стрільбі зі стандартного пістолета на дистанції 25 метрів у індивідуальному та командному заліку, у стрільбі з пістолета на дистанції 50 метрів, срібло в командному заліку у стрільбі з пістолета на 50 м, бронза у швидкісній стрільбі з пістолета на 25м). Він також встановив світовий рекорд на дистанції 25 м у швидкісній стрільбі з пістолета, набравши 581 очко. Р. Бондарук, випускник Львівського державного університету фізичної культури, двічі здобув золото в командному заліку на дистанції 25 метрів у стрільбі зі стандартного пістолета в командному заліку і в командному заліку на дистанції 25 метрової зі спортивного пістолета.

Українська жіноча команда у складі Дарії Шаріпової, Наталії Калниш та випускниці Львівського державного університету фізичної культури Лесі Леськів здобула золото на дистанції 50 метрів у командному заліку у стрільбі з гвинтівки, срібло – на дистанції 50 метрів у командному заліку у стрільбі з гвинтівки з трьох положень і бронзу на дистанції 300 метрів у командному заліку у стрільбі з гвинтівки з трьох положень. Ще один випускник Львівського державного університету фізичної культури - Ігор Кузима - також виграв дві золоті медалі - на дистанції 50 метрів у стрільбі по рухомій мішені та на дистанції 50 метрів у стрільбі по рухомій мішені зі змінною швидкістю. Чудове досягнення львівських стрільців! Вітаємо всіх наших чемпіонів.