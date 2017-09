Lviv Cup 2017 Dragon Boats

Navaria Lake, located just outside Lviv, played host to the Lviv Cup National Dragon Boat competition on 22 July. Over 300 participants from across Ukraine competed in mixed and open races at the distances of 200m and 2000m. The races served as preparation for the upcoming European Championships to be held in Italy in September and drew some fine teams, including Kyiv’s Mala Flotylia, Rivne’s Zakhidyi Viter, Dubno’s Hetman, Poltava’s Dragon, and Lviv’s-own Otaman.

For those unfamiliar with the sport, dragon boat racing is simply a boat race between teams of 20 paddlers, a drummer, and someone that steers. Born in China, the sport has become the fastest growing team sport in the world and a popular corporate and charity event. More than that, Ukrainians are very good and are considered the favourites going into the World Championships in China in October. At a recent European Cup event in Hungary, Ukraine won silver in several events, ahead of powerful teams from Hungary and Russia. In fact, Lviv’s Otoman team won gold in the 40+ masters 10-seater 2000m final.

Кубок Лева з драгонботу

На озері Наварія, що поблизу Львова, 22 липня відбулись змагання з драгонботу на кубок Львова 2017. Понад 300 учасників з усієї України змагалися у змішаних та відкритих перегонах на дистанціях 200 і 2000 м. У змаганнях які послужили підготовкою до майбутнього чемпіонату Європи, який пройде в Італії у вересні, взяли участь команди "Мала флотилія" з Києва, "Західний вітер" з Рівного, "Гетьман" з Дубна, "Дракон" з Полтави і "Отаман" зі Львова.

Для тих, хто ще не знайомий з цим видом спорту, в перегонах з драгонботу беруть участь команди з 20 веслярів, барабанщика і стернового. Народившись у Китаї, цей вид спорту в наш час став найбільш швидкозростаючим командним видом спорту в світі. Більш того, українські веслярі мають хороші перспективи і вважаються фаворитами майбутніх перегонів Чемпіонату світу в Китаї в жовтні. На нещодавніх змаганнях Кубку Європи в Угорщині українська команда виграла срібло у кількох категоріях, випередивши потужні команди Угорщини та Росії. Фактично, львівська команда "Отаман" виграла золото у фіналі чемпіонату в категорії 10-місних човнів 40+ masters.