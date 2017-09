Europa League Back in Lviv

While our beloved Karpaty struggles to avoid relegation to Ukraine’s First Division, Leopolitan football fans and guests of the city that are starving for some quality international action are once again in luck. One year after Shakhtar Donetsk abandoned the city after going undefeated at Arena Lviv in the calendar year 2016, another team affected by the conflict in the East has decided to call Arena Lviv home. Zorya Luhansk directly qualified for the Europa League group stage by virtue of finishing third in the Ukrainian Premier League last season. The team has called Zaporizhiya’s Slavutych Arena home since being forced to relocate, but with a capacity of just 12,000, the stadium is too small for Europa League action. Zorya was drawn into Group J alongside Sweden’s Ostersund, Germany’s Hertha BSC, and Spain’s Athletic Bilbao. They host Ostersund in their first test at Arena Lviv on September 14th, later on October 19th the team will play against Germany’s Hertha BSC and finally on December 7th the match against with Athletic Bilbao will take place. For more information, please visit http://zarya-lugansk.com/home.php.

Ліга Європи знову у Львові

Поки наші кохані "Карпати" намагаються втриматись в першому дивізіоні, фанатам та гостям міста, які зголодніли за якісним міжнародним поєдинком на зеленому полі, знову повезло. Через рік, після того, як Донецький "Шахтар" розстався зі Львовом, де він не зазнав жодної поразки на "Арені Львів" у 2016 році, інша команда, що постраждала внаслідок конфлікту на Сході, вирішила назвати "Арену-Львів" своїм стадіоном. "Зоря" Луганськ безпосередньо закваліфікувалася до групового етапу Ліги Європи, зайнявши третє місце у Прем'єр-лізі України минулого сезону. Спочатку луганчани грали на "Славутич-Арені" у Запоріжжі, але стадіон, що вміщує лише 12 000 глядачів, занадто малий для поєдинків Ліги Європи. "Зоря" була включена в групу J поряд з командами Остерзунд (Швеція), Hertha BSC (Німеччина) та Атлетик Більбао (Іспанія). Поєдинок "Зорі" та "Остерзунда" на "Арені Львів" відбудеться 14 вересня, а 19 жовтня наша команда гратиме проти німецької Hertha BSC і, нарешті, 7 грудня відбудеться матч проти "Атлетік Більбао". Для отримання додаткової інформації відвідайте http://zarya-lugansk.com/home.php.