Lviv’s Halychanka Capture Ukrainian Handball Super Cup

Lviv’s powerhouse Halychanka women’s handball team picked up the new season right where they left last year – as winners. The Halychanka knocked off Kherson’s Dnipryanka 34-23 on 5 September at Lviv’s Halychyna Sports Palace in the second women’s league Super Cup. Last season the home town squad also defeated Kherson, by a score of 44-23. The Halychanka have developed quite a dedicated following over the last few years among Leopolitan sports lovers of all stripes, and the loyal fans were happy to see such a positive beginning to the new season. An awards ceremony followed the game where both teams received not only medals, but also delicious cakes!

Суперкубок України з гандболу – у львівської "Галичанки"

Львівська жіноча гандбольна команда "Галичанка" розпочала цей сезон саме так, як і торік - переможцями. У поєдинку другого Суперкубку жіночої ліги 5 вересня у Львівському палаці спорту "Галичанка" перемогла херсонську "Дніпрянку" з рахунком 34-23. У минулому сезоні львівська команда також перемогла херсончанок, але з рахунком 44-23. За останні роки "Галичанка" розвинула і втілила дуже успішну стратегію і здобула прихильність багатьох нових вболівальників усіх вікових категорій, які були щасливі побачити такий позитивний початок нового сезону. Після гри відбулась церемонія нагородження, де гравці обох команд отримали не тільки медалі, але й смачні торти!