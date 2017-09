Athletes of the Month: July & August

Lviv’s karate superstar Stanislav Horuna was named Lviv’s Athlete of the Month for the second time this year (January & July) after claiming World Games gold in Wroclaw, Poland and becoming the sport’s first Ukrainian champion. The World Games is an Olympic-sanctioned multi-sport event for sports that are not included in the Olympic program, such as billiards, lacrosse, and karate. The 28-year-old sportsman defeated Iran’s Ali Asghar Asiabari to claim the title in the kumite 75 kg division. As Ukraine’s karate leader, Horuna already has a world championship bronze (2014) and two European championship silvers (2014, 2017) under his belt and is well-placed to make a run for karate’s first Olympic gold medal when the sport premieres at the Tokyo Games in 2020.

Leopolitan Olympian Yuliya Tkach was named Lviv’s Athlete of the Month for August based on her silver-medal winning performance at the 2017 World Wrestling Championships in Paris. The 27-year-old former world champion cruised through to the final in the freestyle under 63 kg division without dropping a point in her first two matches. After controlling the semifinal with a 13-5 win over Turkey’s Hafize Sahin, she fell to Mongolia’s up-and-comer Purevdorjiin Orkhon in the final 6-3. The two-time European champion finished ninth at last summer’s Rio Olympics and has represented Ukraine at two other Olympic Games. Her silver performance in Paris shows that she is on track to achieve her dream of winning her first Olympic medal at the 2020 Games in Tokyo, Japan.

Спортсмени місяця: липень і серпень

Львівська суперзірка карате Станіслав Горуна вже вдруге цього року (у січні та липні) був визнаний спортсменом місяця після того, як він здобув золото на Всесвітніх іграх у Вроцлаві і став першим українським чемпіоном у цьому виді спорту. Всесвітні ігри – це своєрідне доповнення олімпійських ігор тими видами спорту, які не увійшли в олімпійську програму, як от більярд, лакросс та карате. Наш 28-річний спортсмен переміг іранця Алі Асгара Азіабарі, і завоював титул куміте в категорії 75 кг. Як український лідер карате, Станіслав вже завоював бронзу на чемпіонаті світу 2014 р. та дві срібні медалі чемпіонату Європи (2014, 2017) і займає хорошу позицію, щоб позмагатись за свою першу олімпійську золоту медаль у карате на іграх в Токіо 2020 року.

Львівська олімпійка Юлія Ткач була визнана спортсменкою серпня, за те, що здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби в Парижі 2017 року. Двадцятисемирічна колишня чемпіонка світу вийшла до фіналу вільної боротьби в категорії 63 кг, не втративши жодного очка в перших двох матчах. Перемігши у півфіналі з рахунком 13:5 представницю Туреччини Хафізе Саін, вона зустрілась у фіналі зі спортсменкою з Монголії Пуревдорджін Орхон і перемогла – 6:3. Дворазова чемпіонка Європи посіла дев'яте місце на останній літній Олімпіаді в Ріо де Жанейро і представляла Україну на двох інших Олімпійських іграх. Її срібна медаль в Парижі показує, що вона на шляху до своєї мрії здобути свою першу олімпійську медаль на Іграх 2020 року в Токіо.