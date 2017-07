Pavlo Korostylov: Lviv’s June Athlete of the Month

Lviv’s Pavlo Korostylov confirmed his place as one of the most promising up-and-coming pistol shooters in the world after winning five medals, including gold medals in the men’s junior 25m Rapid Fire pistol and 25m Pistol men junior individual competitions at the ISSF Rifle / Pistol Junior World Championships in Suhl, Germany. The 19-year-old native Leopolitan secured the title in the last series, edging North Korea’s Jang Ji Won 3-2 to take the final 26-25. Korosylov added a silver medal in the men’s junior 10m air pistol final and a bronze in the men’s junior 25m standard pistol final to complete his individual collection. Alongside Maksym Horodynets and Denys Vorona, he added another gold for Ukraine in the men’s junior 25m rapid fire pistol team event. An excellent air pistol shooter, Korostylov is not new to the podium. The two-time junior European champion made a name for himself at the ISSF World Cup last May in Munich by winning the men’s senior 10m air pistol final!

Найкращий спортсмен червня: Павло Коростильов

Львів’янин Павло Коростильов був визнаний спортсменом місяця в червні за його виступ на чемпіонаті світу 2017 з кульової стрільби серед юніорів. У німецькому місті Зуль 26 червня Коростильов на раз підтвердив, що він є одним з найперспективніших стрільців з пістолета у світі, здобувши золоті медалі у змаганнях у вправі МП-8 (швидкісна стрільба з пістолета серед юніорів на дистанції 25 м.).

Дев’ятнадцятирічний львів’янин підтвердив свій титул в останній серії, перемігши стрільця з Північної Кореї Ян Джі Вона з рахунком 3:2, і фінальним рахунком 26:25. П. Коростильов також здобув срібну медаль серед юніорів у вправі ПП-3 (стрільба на дистанції 10 метрів з пневматичного пістолета) та бронзову у вправі МП-10 (стрільба зі стандартного пістолета на дистанції 25 метрів).

Разом з Максимом Городинцем та Денисом Вороною він здобув ще одну золоту медаль для України у швидкісній стрільбі з пістолета серед юніорів на дистанції 25 м. Павло Коростильов вже декілька років виступає у міжнародних змаганнях. Минулого травня в Мюнхені на чемпіонаті світу ISSF двократний чемпіон Європи серед юніорів Павло Коростильов переміг у дорослих змагання зі стрільби з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів!