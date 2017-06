Firefighting Championship

Lviv was host of the 30th international competition on fire-applied sport – in honour of the firefighting heroes of Chornobyl – from 24-26 May. The 3-day competition brought together 70 athletes from across Central Europe and Turkey, as well as top teams from the Volyn and Lviv oblasts, an all-Ukrainian team, the Lviv State University of Life Safety team, the Ukrainian National University of Civil Defence team, and a team from the Cherkasy Fire Safety Institute named after the Heroes of Chornobyl. The competition program featured events such as: climbing the hook ladder to the 4th floor window of a training tower, overcoming a 100-metre strip full of obstacles, a 4x100 metre fire relay race, and combat deployment.

The festive opening ceremony was held at the Lviv State University of Life Safety and was attended by SES Ukraine Head Mykola Chechotkin, Fire-Applied Sport Federation President Hryhorii Reva, Lviv State Administration Deputy Head Iryna Hrymak, and Lviv Mayor Andriy Sadovyi. Others in attendance included veterans of the fire guard, honoured international guests, and family and close friends of the firefighting heroes that lost their lives battling the deadly fires of Chornobyl.

In the end, the all-Ukraine team took top honours, while Kyiv and Volyn finished in second and third respectively. Congratulations to all participants and to the winners!

ЧЕМПІОНАТ ВОГНЕБОРЦІВ

У Львові 24-26 травня відбулись 30 міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту на честь пожежників - героїв Чорнобиля. Триденні змагання зібрали 70 спортсменів з усієї Центральної Європи і Туреччини, а також найкращі команди Волинської та Львівської областей, збірну України, команди Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Українського Національного університету цивільного захисту і Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. У конкурсній програмі були такі дисципліни: сходження по штурмовій драбині на 4 поверх навчальної вежі, подолання 100-метрової смуги перешкод, естафета 4х100 метрів і бойове розгортання.

В урочистій церемонії відкриття, що пройшла у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності взяли участь Голова ДСНС України Микола Чечоткін, президент Федерації пожежно-прикладного спорту Григорій Рева, заступник начальника Львівської ОДА Ірина Гримак, і мер Львова Андрій Садовий. Також були присутні ветерани пожежної охорони, почесні зарубіжні гості, а також родичі й близькі друзі героїв-вогнеборців, які загинули, виконуючи свій обов’язок на ліквідації Чорнобильської аварії.

Збірна команда України зайняла перше місце, а команди Києва та Волині - друге й третє відповідно. Вітаємо всіх учасників і переможців!