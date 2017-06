May Athlete of the Month: Kateryna Kryva

Lviv’s Kateryna Kryva has put the entire karate world on notice that she intends to be on top of the podium when karate makes its Olympic debut in Tokyo, Japan in 2020. In Izmir, Turkey, at the first European Championships to be held under Olympic status, Kryva won gold in the kumite under-50kg event. The 25-year-old was simply brilliant on her way to becoming a double European champion as she helped Ukraine triumph in the team competition. Kryva has been steadily improving her results since a 4th-place finish at the European Games in Baku, Azerbaijan in 2015. She picked up a bronze in the Karate Premiere League later that year and won silver at the first karate event with Olympic status in September 2016. Her dazzling performance in Turkey earned her not only the Lviv National Olympic Athlete of the Month honour, but she was also named Athlete of the Month by the Ukrainian Olympic Committee. Lviv Today congratulates her on her achievements and wishes her the best as she marches toward Tokyo 2020.

Спортсмен травня: Катерина Крива

Львів’янка Катерина Крива заявила на увесь світ, що вона має намір зійти на вершину п'єдесталу, коли карате вперше стане олімпійським видом спорту на олімпіаді в Токіо 2020 року. На першому чемпіонаті Європи, який пройшов з олімпійським статусом в турецькому місті Ізмір, К. Крива здобула золото в категорії куміте у вазі до 50кг. Двадцятип’ятирічна спортсменка подолала усіх суперниць на своєму шляху, щоб стати подвійним чемпіоном Європи, і допомогла команді України здобути перемогу в командному заліку. Катерина постійно поліпшує свої результати, зайнявши четверте місце на європейських іграх в Баку 2015 року і третє - в Прем'єр-лізі карате того ж року, а також срібло в перших змаганнях за олімпійською програмою у вересні 2016. Її прекрасний виступ в Туреччині приніс їй не лише звання найкращого спортсмена місяця Львівщини, вона також була названа спортсменом місяця олімпійським комітетом України. Lviv Today вітає Катерину з досягненнями і бажає не зупинятись на шляху до Токіо-2020.