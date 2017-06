FC Karpaty Lviv

A trying season for Lviv’s Karpaty FC came to a merciful end last month as the team narrowly avoided relegation. The team sat in last place in the 12-team league for the first 20 weeks of the 32-week season and was the final team to secure a spot in the Premiere League next season. Karpaty had to fight uphill all year after being docked six points for debts to former midfielder Semir Stilic. Dnipro however, had 15 points deducted for failing to clear their debts with a former coach, meaning they were relegated instead. The boys in green and white finish the season with 9 wins and 9 draws in 32 matches. Karpaty will have a new rival next season after the relegation of traditional foe Volyn Lutsk. A new rivalry will likely be struck with Western-based Veres Rivne, who will make their return to the elite level for the first time in 22 years.

Karpaty’s junior football team, on the other hand, had a season to remember after finishing 3rd in the U21 Championship behind Ukrainian powerhouse clubs Shakhtar Donetsk and Dynamo Kyiv. The future looks bright for Karpaty, as the juniors finished with 17 wins and 6 draws in 32 games to finish ahead of nine teams.

ФК "Карпати"

Напружений сезон для львівських "Карпат" нарешті завершився минулого місяця, і команда залишилась в лізі. Протягом перших 20 з 32 тижнів сезону "Карпати" посідали останнє місце серед 12 команд ліги і останніми забезпечили собі місце в наступному сезоні Прем'єр-ліги. "Карпатам" довелося докладати добрячих зусиль цілий рік після того, як їм зняли шість очок за борг перед колишнім півзахисником Семіром Стілічем. У команди "Дніпро", однак, зняли аж 15 очок за борги перед колишнім тренером, тобто вони вилетіли з Ліги. Зелено-білі завершили сезон з 9 перемогами і 9 нічиїми в 32 матчах. "Карпати" отримають нового суперника в наступному сезоні після вильоту традиційного противника "Волинь" Луцьк. Ним стане, ймовірно, команда "Верес" Рівне, яка повернулась на елітний рівень вперше за 22 роки.

Команді юніорів "Карпати" минулий сезон запам'ятається почесним третім місцем в чемпіонаті U21 після таких потужних гравців як "Шахтар" Донецьк і "Динамо" Київ. Майбутнє виглядає перспективним для юніорів "Карпат", які завершили турнір із 17 перемогами і 6 нічиїми в 32 поєдинках і залишили позаду дев'ятьох суперників.