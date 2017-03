Young Lviv Archer is European Champion

Lviv’s young Archery phenom Veronika Marchenko crushed her Russian opponent 6:0 to capture gold in the Individual Recurve at the European Indoor Championships in Vittel, France on March 12. The 23-year-old Olympian cruised through the tournament defeating France’s Tiffany Bankert 6:0 in the 1/8 final, Poland’s Violeta Mischor 6:2 in the quarterfinal, and France’s Angelina Koende 6:2 in her semifinal. She also helped the Ukrainian women’s recurve team get by Russia on their way to a bronze medal. Marchenko has been on the radar since winning gold in the team event at the 2014 World Indoor Championships. She has since won gold in both the individual and team recurve events at the 2016 European Championships and bronze in the team event at the 2015 European Games. She finished 17th in the individual event and 9th in the team event at the 2016 Olympic Games in Rio. Congratulations to Ms. Marchenko on a wonderful achievement!

Лучниця Вероніка Марченко - Чемпіон Європи

Молода львівська лучниця Вероніка Марченко здобула золоту медаль на змаганнях Чемпіонату Європи в приміщенні 12 березня у французькому місті Віттель. У фіналі львів’янка перемогла суперницю з Росії Євгєнію Тімофєєву з рахунком 6:0, а перед цим Тіффані Банкер (Франція) - 6:0 в 1/8 фіналу, Віолету Міщор (Польща) 6:2 у чвертьфіналі, і Ангеліну Коенде (Франція) - 6:2 у півфіналі. Раніше у командному заліку наша команда здобула бронзу Чемпіонату Європи-2017. Одним з перших спортивних здобутків Вероніки стала її перемога у складі української збірної на чемпіонаті світу зі стрільби з лука у закритому приміщенні 2014 року. Потім вона завоювала золото в індивідуальному і командному заліку на чемпіонаті Європи 2016 року і бронзу в командному заліку на Європейських Іграх 2015 року. Вона посіла 17 місце в особистому заліку і 9 - в командному на Олімпійських іграх 2016 р. в Ріо де Жанейро. Вітаємо Вероніку Марченко з чудовим досягненням!