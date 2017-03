Arena Lviv Trades One Donetsk Tenant for Another

Leopolitan football fans will have a new team to watch after Olimpik Donetsk signed on to play at Arena Lviv for the remainder of the Ukrainian Premier League championship. The team replaces Shakhtar Donetsk, who moved their operations to abandoned Metalist Stadium in Kharkiv, empty since the former tenants folded last year. While Olimpik may not bring in the prime Champions and Europa League matchups that Shakhtar did, the team looks set to play in the Ukrainian League’s new “championship round” against the country’s other top 5 teams. Olimpik currently sits in 5th place on 29 points with 3 games remaining in the opening round. The top 5 of the 6 teams in the championship round will qualify for either the Champions or Europa League.

Shakhtar bolted for Kharkiv due to lack of fan support at Ukrainian league games, despite running up an undefeated record at Arena Lviv in 2016. The team dropped their first game in Kharkiv – a 1:2 upset to Spanish side Celta Vigo – to crash out of the lucrative Europa League at the Round of 32 stage, just one year removed of making the Europa League semifinal. Olimpik hopes to replicate their Donetsk neighbours’ success at Arena Lviv. The team played the first half of the season at Sumy’s Yuvileiny Stadium and is led by midfielders, Anton Postupalenko, Ivan Matyazh, and Andriy Bohdanov, who together have scored 13 of the team’s 24 goals this season. The deal is good news for Arena Lviv, as the tenants will cover the costs of maintaining the pitch at the stadium. The team opened their Lviv schedule with a 0:0 draw against 9th-place Stal Kamianske. Olimpik Donetsk’s championship round schedule begins on April 1st.

Нові обличчя на Арені Львів

Футболісти донецького "Шахтаря", які вже встигли стати у Львові "своїми" й не програли жодного поєдинку на львівському полі, вирішили перебратись до Харкова, на стадіон "Металіст", на якому тимчасово не виступає жодна місцева команда. Замість них на полі львівського стадіону "Арена Львів" будуть грати футболісти команди "Олімпік", теж з Донецька, які сьогодні посідають 5 місце в турнірній таблиці, мають на своєму рахунку 29 очок і ще 3 гри до закінчення цього туру. Поки що "Олімпік" не може поводити матчі Ліги Європи, як це робив "Шахтар"; йому доведеться задовольнятись поєдинками з 5 іншими претендентами чемпіонату України. П’ять найкращих команд з 6 закваліфікуються до наступного раунду чемпіонату або до Ліги чемпіонів Європи.

"Шахтар" пояснює свій переїзд до Харкова недостатністю підтримки вболівальників у іграх ліги України, незважаючи на всі свої безперервні перемоги на "Арені Львів" у 2016 році. Донеччани програли свій перший матч в Харкові з рахунком 1:2 іспанській команді Селта де Віго – і вилетіли з 1/32 Ліги Європи, лиш через рік після свого виходу до півфіналу Ліги Європи. "Олімпік" сподівається повторити успіх своїх земляків на "Арені Львів". Команда грала першу половину сезону на стадіоні "Ювілейний" в Сумах а очолюють її півзахисники Антон Поступаленко, Іван Матяж і Андрій Богданов, які разом забили 13 з 24 голів команди в цьому сезоні. Угода з новими орендарями - це хороша новина для стадіону, оскільки орендарі будуть покривати витрати на підтримку якості газону на стадіоні. "Олімпік" зіграв свій перший матч у Львові внічию з командою 9 місця "Сталь" Кам´янське. Календарні ігри донецького "Олімпіка" розпочинаються 1 квітня.