Tatiana Klimchenko – Lviv’s February Athlete of the Month

Up-and-coming Leopolitan cyclist Tatiana Klimchenko was awarded Lviv’s Athlete of the Month Award in February for her performance at the UCI Track Cycling World Championships. The 22-year-old beat all comers to take home gold in the 10km scratch event in Los Angeles. Her result ensured that she finished 2nd overall in the 2016-17 World Cup cycling season – an incredible accomplishment! The Lviv I. Boberskyi State University of Physical Culture grad had previously captured silver in the Junior Omnium event at the 2012 European Championships. She hopes to turn her success into a berth in the 2020 Summer Olympics in Tokyo, Japan. Lviv Today wishes her continued success.

Тетяна Клімченко - спортсменка Лютого

Молода львівська зірка велосипедного спорту Тетяна Клімченко була визнана в лютому спортсменкою місяця за її виступ на чемпіонаті світу UCI з велотреку в Лос-Анджелесі. У свої 22 роки Тетяна перемогла усіх суперників і здобула золоту медаль на дистанції 10 км. З таким результатом вона посіла 2 сходинку в рейтингу - Кубка світу з велоспорту сезону 2016-17 - неймовірне досягнення! Випускниця Львівського державного університету фізичної культури ім. І. Боберського раніше здобула срібло в категорії Junior Omnium на чемпіонаті Європи 2012 року. Вона сподівається, що це досягнення дасть їй право претендувати на місце в українській збірній на літніх Олімпійських іграх Токіо-2020. Lviv Today бажає Тетяні подальших успіхів!