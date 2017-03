Snowboard Championship

With the gorgeous Carpathian Mountains situated in the western corner of our country, Ukraine has itself a real gem to offer ski lovers. Already famous with local tourists, Ukrainian skiing spots are slowly getting on the radars of more distant travelers. The Bukovel ski resort hosted the national competition for the country’s best snowboarders from February 27 – March 1. The event aimed to promote winter sports in Ukraine and featured as part of a series of alpine ski, snowboard, and freestyle competitions during the 2016-17 season. Competitions were held for men and women in both the PGS and PSL disciplines. Zakarpattia’s AnnaMari Dancha took first place in the women’s competition ahead of Ivano-Frankivsk’s Vita Bodnaruk and Kyiv’s Olga Fedak, while Kyiv’s Oleksandr Belinskiy took the men’s title ahead of Zakarpattia’s Yosyp Penyak and Kyiv’s Roman Aleksandrovskyi.

Чемпіонат України зі сноубордингу

Сьогодні українські любителі (та й професіонали) гірськолижного спорту вже не мусять їздити за тридев’ять земель, щоб знати пристойні траси для тренування і змагань.

У відомому вже не лише в Україні, а й за її межами гірськолижному курорті "Буковель" 27 лютого – 1 березня пройшли змагання найкращих сноубордистів України. Мета цих змагань - розвиток гірськолижного спорту, сноубордингу та фрістайлу в Україні у зимовому сезоні 2016-17 року. Змагались чоловіки й жінки в дисциплінах PGS і PSL. Срібна призерка Всесвітньої зимової Універсіади 2017 року у місті Алмати Аннамарі Данча із Закарпаття зайняла перше місце серед жінок, випередивши Віту Боднарук з Івано-Франківська і Ольгу Федак з Києва. Серед чоловіків перше місце посів киянин Олександр Бєлінський, на другому - Йосип Пеняк із Закарпаття, а на третьому - Роман Александровський із Києва.