Handball Super League: Halychanka Hammer Dnipryanka

Lviv’s Halychanka women’s handball team roared back after the winter break to score two wins in their first Super League action of 2017. Coaches Tetyana Shtefan and Anzhela Savchenko had to rethink their strategy as the team dealt with four injured players that are still on the mend. The hometown ladies got by Dnipryanka 29:23 in the first affair before settling in for a comfortable 16:11 victory in the second. The two wins helped our Halychanka gain 8 points and increase their hold on second place. The next Super League home action take place on March 24-25 when Halychanka take on Ternopil’s Ekonomuniver.

Гандбольна суперліга: Галичанка - Дніпрянка

Львівська жіноча гандбольна команда "Галичанка" повертається на майданчики після зимової перерви в чудовій формі й відразу ж здобуває дві перемоги в поєдинках Суперліги 2017. Тренерам Тетяні Штефан і Анжелі Савченко довелося переглянути ігрову стратегію, бо команда тимчасово змушена виступати без чотирьох травмованих гравців, які саме проходять курс відновлення. А тим часом "Галичанки" перемогли команду "Дніпрянка" з рахунком 29:23 в першому матчі та з непоганим рахунком 16:11 у другому. Ці дві перемоги дозволили нашим дівчатам набрати 8 очок і закріпитись на другому місці в турнірній таблиці. Наступні поєдинки Суперліги на своєму полі "Галичанка" проведе 24-25 березня, зустрічаючись із командою "Економунівер" з Тернополя.