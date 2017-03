Just One Step Shy of Victory:

Lviv’s Anna Muzychuk just misses out on joining sister Mariya as a women’s world chess champion

It was one step short for Lviv’s Anna Muzychuk at the FIDE Women’s World Chess Championship in Tehran, Iran last month, as the talented Leopolitan player fell in a dramatic tiebreaker in the final to just miss out on following in her sister’s footsteps as world champion. Several top players skipped the knock-out tournament, including the reigning world champion and top ranked female player Hou Yifan. Yifan won her title by defeating Anna’s sister Mariya last year in Lviv and refused to participate at the event due to dissatisfaction with the FIDE world championship system. Mariya – the 2015 women’s world champion – and current US women’s champion Nazi Paikidze also refused to attend out of protest of the tournament’s location in Iran, where it is mandatory for women to wear a hijab in public.

The month-long tournament featured some of the world’s top players, including former world champions Alexandra Kosteniuk (Russia), Antoaneta Stefanova (Bulgaria), and Ukraine’s-own Anna Ushenina. Other top players included last year’s FIDE Grand Prix Series winner Ju Wenjun (China), two-time European champion Valentina Gunina and, of course, Anna Muzychuk – the current women’s world champion in both Rapid and Blitz chess.

Anna Muzychuk cruised to the final, not needing a single tiebreaker on her way. The final match was a Best-of-4 that turned out to be a dramatic encounter full of turnarounds, emotions, strong chess, and a thrilling tiebreak. Game 1 was quiet, with the ladies splitting the point after just 20 moves. The storm began in Game 2 when Tan Zhongyi (China) surprised Muzychuk with her opening. The Ukrainian had to fiercely defend an unfortunate position and couldn’t salvage the point. Losing a game in such a short match usually means disaster, but Muzychuk’s reply was immediate. She stayed calm in Game 3 and took advantage of a series of Zhongyi blunders to equalise the set. Game 4 played to a draw to set up the rapid chess tiebreak – a specialty of Muzychuk’s. The Leopolitan was aggressive in the first game, but couldn’t find a way to a full point. Unfortunately for Muzychuk, the second game was a different story. She blundered on move 39, handing the world title to Zhongyi.

За крок до перемоги:

Анна Музичук прагне стати чемпіонкою світу з шахів як її сестра Марія

Чемпіонат світу з шахів ФІДЕ серед жінок, що пройшов у столиці Ірану Тегерані минулого місяця, був хорошою нагодою для львівської шахістки Анна Музичук позмагатись за шахову корону, щоб не відстати за кількістю титулів від своєї рідної сестри Марії. Кілька найкращих шахісток світу, серед яких і діюча чемпіонка світу китаянка Хоу Іфань, відмовились від участі у цьому турнірі. Хоу Іфань здобула свій титул, змагаючись з Марією Музичук минулого року у Львові, а відмовилася від участі в чемпіонаті через невдоволення системою проведення чемпіонату світу ФІДЕ. Марія Музичук – чемпіонка світу з шахів 2015 року а також теперішня чемпіонка США з шахів Назі Паікідзе також відмовилися від участі на знак протесту проти проведення турніру в Ірані, де організатори поставили обов’язковою умовою для жінок носити хіджаб у громадських місцях.

На турнірі, що тривав цілий місяць, виступили деякі з найкращих шахісток світу, в тому числі екс-чемпіонка світу Олександра Костенюк (Росія), Антуанетта Стефанова (Болгарія), і Анна Ушеніна з України а також інші провідні шахістки, включно з минулорічною переможницею Гран-прі ФІДЕ Цзю Веньцзюнь (Китай), дворазовою чемпіонкою Європи Валентиною Гуніною і, звичайно ж, Анною Музичук - діючою чемпіонкою світу в категоріях "рапід" і "бліц".

Анна Музичук пройшла до фіналу, без жодного тай-брейку на свому шляху. Фінальний матч, що став найкращим з усіх чотирьох, виявився драматичним, сповненим емоцій, відступів, рішучих дій, і з захоплюючим тай-брейком. Перша партія була спокійною, суперниці заробили по пів-очка лише за 20 ходів. Шторм почався у другій партії, коли китаянка Тань Чжуньі заскочила зненацька А. Музичук в дебюті. Українці довелося відчайдушно захищати невдалу позицію і тал і не вдалось врятувати партію. Програш партії в такому короткому матчі зазвичай означає катастрофу, але відповідь нашої шахістки не забарилася. Вона зберегла спокій та витримку в третій партії і скористалась серією промахів китаянки, щоб вирівняти рахунок. Четверта партія закінчилась внічию, що вимагало розв’язання у тай-брейку зі швидких шахів - спеціальність Анни Музичук. Львів’янка була агресивною в першій партії, але змогла набрати лише пів-очка. На жаль, друга партія мала зовсім іншу розв’язку - Музичук помилилась на 39 ходу, поступившись чемпіонським титулом представниці Китаю Тань Чжуньі.