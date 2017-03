Lviv – Leader 2017 Sport Dance Competition

Lviv’s Halychyna Sport Complex played host to the Lviv – Leader 2017 Ukrainian Sport Dance Championship on February 25-26. The 20-year event is now on the official calendar of the World Dance Sport Federation. The city’s Leader Modern Dance Club brought together 300 dance couples from around Ukraine – as well as dancers from Portugal, Turkey, Estonia, and Poland – for this spectacular show and popular celebration of dance. Participants competed in Latin and Standard programs in several age categories. The event’s most dramatic moment came in the finals when 5 experienced couples competed vigorously for victory in the Latin program. Poland’s Michal Miniewicz / Nastazja Sypulska came out on top, with Turkey’s Gokhan Zorluoglu / Elmira Apanasova and Kyiv’s Dmytro Pogybil / Alyona Kushnir finishing right behind them on the podium.

Міжнародний турнір зі спортивних танців Львів-Лідер 2017

У Спортивному комплексі "Галичина" 25-26 лютого пройшли змагання зі спортивних танців – "Львів-Лідер 2017". Цей міжнародний турнір, що проводиться вже протягом 20 років, сьогодні внесений до офіційного календаря Всесвітньої Федерації танцювального спорту. Для участі в цьому видовищному святі танцю прибули понад 300 найкращих танцювальних пар з усієї України, а також танцюристи з Португалії, Туреччини, Естонії та Польщі. Учасники традиційно змагалися в латиноамериканській і стандартній програмах та в декількох вікових категоріях. Найдраматичнішим моментом цих яскравих змагань став їх фінал, коли 5 досвідчених пар енергійно боролися за перемогу в латиноамериканській програмі. Пара з Польщі Міхал Мінєвич/Настазія Сипульська посіли перше місце, пара з Туреччини Гохан Зорлуоглу/Ельміра Апанасова – друге, а кияни Дмитро Погибіл/Альона Кушнір - третє.