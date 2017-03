Volleyball

The top two teams in Ukraine’s Volleyball Super League faced each other on February 3-4 when Lokomotiv Kharkiv took on Lviv’s first-place Barkom-Kazhany. Lviv’s team leads the standings with 62 points from 22 matches, while Kharkiv sits in second with 53 points. Leopolitan sports fans witnessed two wonderful matches full of emotions, drama, and fantastic displays of athleticism. Lviv took the first match, narrowly downing their opponents 3-2, while Kharkiv returned the favour in the dramatic Saturday match. Next up for Lviv is 5th-place Dnipro.

Lviv Today congratulates players of the Barkom-Kazhany team, who on February 11th managed to won Ukrainian Cup Championship, for the first time in team’s history! In the finals of the Cup 2017 competition Lviv’s team defeated Lokomotiv Kharkiv, the record breaking winner of 13 previous championships, with score 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).

Волейбол

Дві найкращі команди української волейбольної Суперліги - "Локомотив" Харків і "Барком-Кажани" Львів зустрілись в поєдинку 3-4 лютого. Команда зі Львова очолює турнірну таблицю, набравши 62 очка у 22 матчах, а харків’яни займають друге місце з 53 очками. Львівські спортивні вболівальники стали свідками двох чудових матчів, сповнених емоцій, драматизму і фантастичних проявів спортивної боротьби. У першому поєдинку перемогли львів’яни з рахунком 3:2, другого дня харків’яни взяли реванш у драматичному матчі з тим же рахунком на свою користь. Наступний поєдинок "Кажани" проведуть з командою "Дніпро", що займає 5 місце

Також Lviv Today вітає волейболістів команди "Барком-Кажани" які у суботу, 11 лютого, вперше у своїй історії здобули Кубок України. У вирішальному поєдинку Кубка-2017 львів'яни здолали у Києві 13-разового володаря цього почесного призу харківський "Локомотив - 3:0 (25:21, 25:18, 25:19)