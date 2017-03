Ukraine’s Winter Cycling Championship

Lviv played host to the Ukraine Winter Cycling Championships from January 30th to February 2nd. The event featured more than 250 cyclists of several different ages competing in individual and team races in different qualification groups. Several Leopolitan athletes had strong showings at the championships, including Roman Gladysh, who defeated Taras Shevchuk and Nazar Pokoyovyi in the Men’s Team Pursuit, and Tetyana Klimchenko, who raced by Anna Nagirna and Oksana Klyachyna in the Women’s Team Pursuit. Congratulations to the winners!

Зимовий чемпіонат з велоспорту

У Львові 30 січня - 2 лютого пройшов зимовий чемпіонат України з велоспорту. Понад 250 велосипедистів кількох різних вікових груп змагались в індивідуальних і командних перегонах у різних кваліфікаційних групах. Вдало виступили на цих змаганнях кілька львівських спортсменів, зокрема, Роман Гладиш, який переміг Тараса Шевчука та Назара Покойового в чоловічій командній гонці переслідування, і Тетяна Клімченко, яка випередила Ганну Нагірну і Оксану Клячину в жіночій командній гонці переслідування. Вітаємо переможців!