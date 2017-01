Lviv’s Carpathians Host Para Nordic World Cup Event

Recently added as a World Cup venue, Lviv region’s Western Rehabilitation & Sports Centre in the beautiful Carpathian Mountains hosted the World Para Nordic Skiing & Biathlon Championships from January 12-20. The event brought together over 120 participants from 19 countries from as far away as Brazil, China, the UK, Japan, and Norway.

The sports centre was established by the National Committee of Sports for the Disabled and is located in the village of Verhyne, which allows athletes to practice both downhill skiing and the more gruelling cross-country biathlon. The site was chose as it offers a wide variety of different skiing conditions and is located only 10 km from the Polish border.

Paralympic sport continues to grow in Ukraine, where the country finished 4th on the medal table in Sochi 2014 and 3rd in Rio 2016. The country also has high hopes for the Pyeongchang Paralympic Winter Games in 2018, and the event in Lviv’s Carpathians acted as a great “warm-up” for that competition.

Змагання за кубок світу із зимових видів спорту серед паралімпійців

На базі Західного реабілітаційно-спортивного центру в с. Верхнє Турківського району Львівської області 12-20 січня пройшли змагання Чемпіонату світу з лижних гонок та біатлону серед паралімпійців. Загалом прибули 120 учасників з 19 країн, зокрема, з Великобританії, Бразилії, Китаю, Японії, Норвегії та інших.

Спортивний центр, створений Національним комітетом спорту для людей з обмеженими можливостями, розташований в мальовничих Карпатах і надає спортсменам прекрасні можливості вправлятись на гірських лижах і в змаганнях з біатлону на пересіченій місцевості. Місце було вибране завдяки наявності широкого вибору різних трас для різних видів зимового спорту а також, зокрема, завдяки близькості від польського кордону – всього 10 км.

Паралімпійський спорт в Україні постійно розвивається і отримує нову матеріальну базу з кожним роком. Посівши четверте місце за кількістю завойованих медалей в Сочі 2014 року і третє - в Ріо-2016, Українська паралімпійська збірна має великі надії на зимову паралімпіаду в Кореї 2018 року. Ці змагання в українських Карпатах дають нашим спортсменам чудову можливість належно підготуватися до майбутніх змагань на всіх рівнях.