Lviv Hosts Winter Cup 2016 Dance Tournament

During December 24-25th Lviv played host to the Lviv Winter Cup-2016 Dance tournament which took place at Halychyna Sport Palace. As event’s organizer came Lviv’s Dance Club Foxtrot which managed to bring together over 300 dance couples from around Ukraine in various age categories. Participants presented dances in each of the Standard and Latin programs. Organisers hope the event promoted how dancing, sport, or other activities, can greatly enhance the physical and mental well-being of participants – regardless of their age, ability, or level of interest.

Танцювальний турнір Winter Cup-2016

Танцювальний турнір Lviv Winter Cup 2016 відбувся у Львівському Палаці спорту "Галичина" 24-25 грудня. Організатори змагань - Клуб спортивного танцю "Фокстрот" - зібрали понад 300 танцювальних пар з усієї України в різних вікових категоріях. Учасники виконували танці в стандартній та латиноамериканській програмах. Одним з головних завдань турніру було заохочення широкого загалу до мистецтва танцю, як різновиду спорту або діяльності, яка може значно поліпшити фізичне і психічне благополуччя і здоров'я тих, хто ним займається, незалежно від віку, здібностей або рівня інтересу.