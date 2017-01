Winter Fairy Tale 2016

Lviv’sHalychyna Sports Palace was home to over 350 Ukrainian rhythmic gymnasts on December 17-18 as part of the Winter Fairy Tale competition that traditionally marks the beginning of the holiday season. Featuring 38 teams from nearly every region of Ukraine – as well as from Poland, Moldova, and Slovenia –Winter Fairy Tale 2016 continued the long tradition of attracting the region’s top rhythmic gymnasts as part of its goal to promote a healthy lifestyle for young athletes. Lviv’s-own YuliyaBekerska took home top honours, while Rosina Nguen and YaroslavaDukh placed 2nd and 3rd respectively. As the competition took place before St. Nicolaus Day – a special holiday for Ukrainian children – all participants were awarded with memorable prizes and sweets.

Зимова казка 2016

Традиційний турнір з ритмічної гімнастики "Зимова казка", що відкриває сезон зимових свят, зібрав понад 350 учасниць у львівському Палаці спорту "Галичина" 17-18 грудня. Загалом виступило 38 команд з багатьох регіонів України, а також з Польщі, Молдови та Словенії. Ці змагання продовжують традицію виступів найкращих гімнасток регіону з метою пропаганди здорового способу життя серед молоді. Львів’янка Юлія Бекерська здобула найвищу нагороду, а Розіна Нгуєн і Ярослава Дух і зайняли 2 і 3 місце відповідно. Оскільки змагання відбувались якраз напередодні дня св. Миколая - особливого свята українських дітей - всі учасники отримали пам'ятні призи та солодкі подарунки.