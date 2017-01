Double Gold for Ukraine at FIDE World Rapid Chess Championships

Ukraine won both the men’s and women’s gold medals at the FIDE World Rapid Chess Championships in Doha, Qatar as both Vasyl Ivanchuk of Ternopil region and Lviv’s very-own Anna Muzychuk walked away on top after 3 days of play. The 26-year-old Muzychuk had an even finer weekend, retaining the World Blitz title that she won two years ago in Khanty-Mansiysk, while adding the World Rapid title to her already impressive resume. Anna is the older sister of former FIDE World Chess Champion MariyaMuzychuk, also of Lviv.

On the men’s side, five different GMs sat on 10 points before the final round. Ivanchuk won his final game and was crowned champion on additional coefficients beating, among others, world champion Magnus Carlsen. Ivanchuk finished with 11 points after 15 matches, the same as Russian Alexander Grischuk and Carlsen, who finished 2nd and 3rd respectively. Ivanchuk is a Grandmaster and Ukraine’s strongest chess player since the late 1980s. His long list of accomplishments include winning the Second World Team Championship as part of the USSR team (1989) and the Fifth tournament as part of the Ukrainian team (2001). He has also been crowned European champion (2004), World Chess Olympiad champion (in 1988 and 1990 for the USSR and in 2004 and 2010 for Ukraine), and has twice finished as a finalist at the FIDE World Cup (2001, 2002). He has also been ranked #2 in the world on 3 occasions, most recently in 2007.

Здобутки українських шахістів

На чемпіонаті світу ФІДЕ зі швидких шахів в м. Доха (Катар) українські спортсмени і спортсменки здобули золоті медалі. За три дні змагань тернополянин Василь Іванчук та львів’янка Ганна Музичук стали чемпіонами. Двадцятишестирічна Музичук захистила свій титул чемпіона світу з бліцу, який вона здобула два роки тому в Ханти-Мансійську, додавши ще й титул чемпіона зі швидких шахів до свого послужного списку. Анна є старшою сестрою колишньої чемпіонки світу з шахів ФІДЕ Марії Музичук, що також мешкає у Львові.

Серед чоловіків п'ятеро гросмейстерів набрали по 10 очок перед останнім туром. В. Іванчук виграв свій фінальній матч і став чемпіоном за додатковим підрахунком очок, перемігши, серед інших, чемпіона світу Магнуса Карлсена. В. Іванчук завершив турнір, набравши 11 очок після 15 матчів, так само, як і росіянин А. Грищук і М. Карлсен, які посіли 2 і 3 місце відповідно. Іванчук має звання гросмейстера і є найсильнішим шахістом України з кінця 1980-х років. У його довгому списку досягнень, зокрема, перемога на Другому командному чемпіонаті світу в складі збірної СРСР (1989) і п'ятий турнір в складі збірної України (2001). Він також став чемпіоном Європи (2004), чемпіоном Всесвітньої шахової олімпіади (1988 і 1990 роки ще в СРСР, і в 2004 і 2010 - в незалежній Україні), та двічі виходив у фінал чемпіонату світу ФІДЕ (2001, 2002). Його також тричі визнавали шахістом № 2 у світі, востаннє 2007 року.