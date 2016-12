Lviv DanceSport Open Cup Championships

The Lviv DanceSport Open Cup Championships, organised by Lviv’s ‘Aelita’ dance club and the Ukrainian Sport Dance Association, were held at Lviv’s Gratsya Sport Complex at the Pivdenny mall on November 19-20. A variety of dance programs at the event attracted over 500 dancers from across Ukraine and from as far away as Poland, Moldova, and Italy.

Відкритий Кубок Львова зі спортивних танців

Змагання за відкритий Кубок Львова зі спортивних танців, організований львівським танцювальним клубом «Аеліта» і Українською Асоціацією спортивних танців, були проведені в спортивному комплексі "Грація" ТВК "Південний" 19-20 листопада. У різноманітних танцювальних програмах взяли участь понад 500 танцюристів з усієї України та з Польщі, Молдови й Італії.