Red Hot Shakhtar Caps Undefeated 2016 at Arena Lviv

Lviv’s adopted football stars Shakhtar Donetsk continued their magical Europa League play in 2016 with another victory at the city’s sparkling Arena Lviv. Having already secured qualification to the Europa League playoff round, the Miners still came out to convincingly discard Turkish side Konyaspor 4:0 in front of over 10,000 fans on November 24th. Four different scorers found the net, including man-of-the-match Bernard, who notched his 2nd marker of the campaign. Shakhtar has a sterling 9-0-2 record in Europa League action at Arena Lviv in 2016, which saw the squad make it all the way to last year’s semi-final before falling away at Sevilla. The team is red hot this year – on top of their perfect 5-0-0 record in Europa League group stage action, the Ukrainian giants sport an undefeated 14-0-2 record in Ukrainian Premier League play as well. Shakhtar closes out the group stage away at Braga on December 8th before finding out their playoff opponent at a draw on December 12th.

Шахтар видає на-гора перемоги

Донецький футбольний клуб "Шахтар", що вже прижився у щасливому для нього Львові, додав до своєї серії перемог ще одну в поєдинку Ліги Європи 2016 року на стадіоні "Арена Львів". Маючи вже забезпечене перше місце в групі, гірники вирішили ще покращити свою ситуацію завдяки перемозі над турецьким клубом Коньяспор з рахунком 4:0 у присутності понад 10 000 вболівальників 24 листопада. Четверо бомбардирів потривожили сітку воріт суперника, в тому числі й гравець матчу Бернард, який забив свій 2 гол у цій кампанії. "Шахтар" має рахунок 9-0-2 в поєдинках Ліги Європи 2016 року на стадіоні "Арена Львів", який бачив усі перемоги донеччан на шляху до минулорічного півфіналу, де вони поступились тільки мадридській "Севільї". Команда готова до бою як ніколи – з рахунком 5-0-0 в Лізі Європи на груповому етапі, в українській Прем'єр-лізі "Шахтар" ще не поступився нікому - 14-0-2. Команда виступить на груповому етапі в поєдинку з португальською "Брагою" 8 грудня перед вирішальним матчем 12 грудня.