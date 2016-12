Extreme Moto at Mayorivka

Lviv’s legendary Mayorivka racetrack played host to a series of motocross competitions on November 20th. Formerly renowned as one of Europe’s most difficult tracks, Mayorivka was recently reopened by motorcycle enthusiasts of Lviv’s ‘Drive’ club after nearly 20 years! Organised by Lviv’s ‘Mayorivka Moto’ club, the event drew competitors from across Western and Central Ukraine. Participants faced off in a number of different categories: professional, amateur, adult, junior, children, and women. The highlight of the event was the off-road race of quads and trikes through treacherous swamplands in the track’s famed Mayorivka wood line.

Мотокрос на Майорівці

Легендарна траса мотокросу на Майорівці знову почула рев моторів і наповнилась глядачами 20 листопада. Відома як одна найскладніших у Європі траса недавно була відновлена завдяки зусиллям членів львівського мотоклубу "Драйв" через майже 20 років забуття. Організована клубом "Майорівка Мото", ця подія зібрала учасників з усієї Західної та Центральної України. Учасники змагались у кількох категоріях: професіонали, аматори, дорослі, юніори, діти і жінки. Родзинкою заходу стали перегони позашляхових квадроциклів і мотоколясок через підступні болотисті терени навколо Майорівської траси.