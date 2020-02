Lviv Today ‘Lion Awards’ 2019: Ukraine International Promotion: AIDA INSO

Ukraine International Promotion: AIDA INSO

When Verdi’s Opera Aida re-emerged after a 22-year absence at a gala event at the Mortuary Temple of Hatshepsut in Luxor, Egypt this year, it was the INSO-Lviv Academic Symphony Orchestra that provided the soundtrack. In fact, Ukraine had a large role in the Michael Sturm (GER) production. Ukraine’s Andriy Maslyakov was the art director, Oksana Lyniv the conductor, and Ukraine’s Dumka National Choir provided the sound. With an all-star international cast leading the way, there was an outstanding promotional campaign to market tickets as far away as London, New York, Madrid, Milan, Dubai, and Shanghai. Attended by a distinguished constellation of ambassadors, tourist figures, celebrities, and prominent Arabs, the return of Opera Aida to Luxor was a fantastic way to market this city’s impressive artistic talent.

Міжнародна промоція України: INSO - Опера "Аїда"

Коли Опера "Аїда" Дж. Верді в постановці німецького режисера Мікаеля Штурма знову була виконана після 22-річної відсутності на урочистому заході в храмі Хатшепсут у єгипетському Луксорі, цього року музику виконував академічний симфонічний оркестр ІНСО-Львів. Андрій Масляков був художнім керівником, диригувала Оксана Линів, хорові партії виконувала академічна капела України "Думка". До постановки були залучені найкращі світові актори, була проведена широка рекламна кампанія та продаж квитків у багатьох містах світу, як от Лондон, Нью-Йорк, Мадрид, Мілан, Дубай та Шанхай. На цю виставу "Аїди" до Луксору прибули численні дипломати, лідери туристичного бізнесу, знаменитості та видатні діячі арабського світу.